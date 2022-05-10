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  4. İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta ''çocuk hırsız'' kamerada

İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta ''çocuk hırsız'' kamerada

Esenyurt'ta girdiği mağazada müşteri davranan hırsız, dükkan sahibinin tezgahtan uzaklaşmasını fırsat bilerek telefonu cebine atıp kaçmaya çalıştı. Hırsızın peşinden koşan dükkan sahibi, telefonunu geri aldı ancak hırsızın kaçmasına engel olamadı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir dükkana giren hırsız, müşteri gibi davranarak işyeri sahibinden akıllı telefon kılıfı istedi. Telefoncunun mağazanın arka tarafına gitmesini fırsat bilen hırsız, içerde bulunan müşterilere aldırış etmeden tezgahtaki telefonu cebine atıp kaçmaya çalıştı. Hırsızın koştuğunu fark eden mağaza sahibi, peşinden giderek şahsı kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından dükkan sahibi, şahsı yakalayarak telefonunu geri aldı. Hırsız ise telefoncunun elinden kurtularak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar mağazanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkana giren şahsın, mağaza sahibinin kasadan uzaklaşmasının ardından tezgahın arkasındaki telefonu alarak kaçmaya başladığı ve telefoncunun durumu fark ederek hırsızı kovaladığı görülüyor.

Etiketler esenyurt cep telefonu cep telefonu bayisi hırsız hırsızlık
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