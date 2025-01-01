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İstanbul'un ünlü eğlence mekanında cinsel istismar skandalı

İstanbul'un ünlü eğlence mekanında cinsel istismar skandalı
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İstanbul'da gece hayatının en ünlü mekanlarından birinde DJ olarak çalışan bir genç kadının işletme müdürünün cinsel saldırısına uğradığı iddia edildi. Kadın DJ mahkemeye başvurarak işletme müdüründen şikayetçi oldu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence mekanında cinsel saldırı olayı gündeme bomba gibi düştü.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelmişti. 33 yaşındaki S.Z., isimli genç kadın ünlü işletmede DJ olarak çalışıyordu.

47 yaşındaki M.A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu.

24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan S.Z., alkolün dozunu kaçırınca sarhoş olmuştu.

 "PANTOLONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞTI, DİRENDİM"

İstanbul'un birçok işletmesinde sahneye çıktığı belirlenen S.Z., ifadesinin detayında M.A.'nın olay günü içkine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde M.A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söyledi.

Mahkemede ifade veren S.Z., olay günü M.A.'nın kendisine bir içki verdiğini ve ardından ayakta durmakta zorlandığını anlattı. Tuvalete gittiğinde işletme müdürünün arkasından gelerek kendisini soyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Mahkemede DNA'sının genç kadının üzerinde çıkmasını üzerine tükürdüğünden dolayı çıktığını savunan Macit A., Selvihan Z'yi kusarken görünce tiksindiği için tükürdüğünü iddia etti.

Sabah Gazetesi

Etiketler kadın dj ünlü işletme işletmeci işletme müdürü
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