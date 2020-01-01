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  4. 01 Ocak 2020 12:20

İstanbul'un yeni yılın ilk günü intihar şoku

Türkiye yeni yılı kutlarken bir acı haber daha geldi. İstanbul Beşiktaş'ta sahilde başına silah dayayan bir kişi intihar etti.

İstanbul'un yeni yılın ilk günü intihar şoku
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Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek, telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi.

Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi, ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 
 

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