İstanbu'un hırsız örümcek adamı kamerada! Akılalmaz hırsızlık ''yok artık'' dedirtti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı binanın korkuluklarına tırmanan şüpheli, bir dairenin penceresinde asılı duran elbiseleri saniyeler içinde çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan "pes artık" dedirten hırsızlık yöntemi, mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

İstanbul Esenyurt, bu kez film sahnelerini aratmayan ilginç bir hırsızlık olayına sahne oldu. Yunus Emre Mahallesi’nde yaşanan olayda, gözüne kestirdiği binanın önüne gelen şahıs, adeta bir "örümcek adam" gibi binanın dış cephesindeki korkuluklara tırmandı.

Saniyeler İçinde Gözden Kayboldu Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde; şüpheli şahsın, birinci katın penceresine kadar tırmandığı ve çamaşırlıkta asılı duran kıyafetleri tek tek toplayarak aşağı indiği görülüyor. Hiçbir engele takılmadan binanın dış yüzeyinde hareket eden hırsız, çaldığı elbiselerle birlikte karanlıkta izini kaybettirdi.

"Bundan Sonraki Evre Üçüncü, Dördüncü Kat!" Olayın ardından mahalle sakinleri karakola giderek şikayetçi olurken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Yaşanan duruma tepki gösteren Mehmet Emanet isimli vatandaş, hırsızların artık sınır tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt'ta bir örümcek adamımız eksikti. İnsanlar artık evlerinin camına bir şey asamaz oldu. Adam korkuluklara tırmanıp birinci kattaki elbiseleri çalmış. Engel tanımıyorlar; korkumuz bundan sonra üçüncü, dördüncü kata kadar tırmanmaları."

Emniyet ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İHA