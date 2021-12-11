İşte ekonomideki ''toz pembe bulutları'' dağıtan video! Kapıda asılı bayat ekmekler oyunu bozdu

Özellikle son bir yılda Türkiye her yeni güne yeni bir zamla başlarken Türkiye ekonomisi için çizilen toz pembe bulutlu ekonomi tablolarını bozan gerçekler de yüzümüze tokat gibi çarpmaya başladı. İşte onlara bir örnek daha...

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’in, Balıkesir’de; ekmeklerin neden kapıda asılı olduğunu sorduğu esnaf, “Bunlar dünkü kalan ekmekler, vatandaşın ne yazık ki alım gücü düştüğü için yarı fiyatına almak istiyor” yanıtını verdi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Balıkesir esnafını ziyaret etti. Bir dükkânın kapısında asılı duran ekmekleri soran Serter ile esnaf arasındaki diyalog şu şekilde:

“SERTER: Bunlar ne? ( dükkan kapısında asılı olan ekmekleri göstererek)

ESNAF: Bunlar dünkü kalan ekmekler, vatandaşın ne yazık ki alım gücü düştüğü için yarı fiyatına almak istiyor. Biz de buraya asıyoruz buradan alıyor.

SERTER: Kaç paraya veriyorsun

ESNAF: 1 lira 25 kuruş fiyatı.

SERTER: Tazesi 2 buçuk lira. Bitiyor değil mi bunlar, alınıyor.

ESNAF: Kalmıyor.

SERTER: Kasa kasa satılıyor.

ESNAF: Evet çaya zam geldi, şekere zam geldi.

SERTER: İşte halkım bayat ekmek 1 25 kuruş, bu hale getirdiler memleketi, 20 yıl sonra getirdikleri hal bu.”

ANKA