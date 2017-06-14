İşte PKK'lıların öldürüldüğü bölge

Van'ın Çatak İlçesi Görentaş Mahallesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda öldürülen 3 PKK'lı teröristle ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, teröristlerin öldürüldüğü bölgenin fotoğrafları ve ele geçirilen malzemeler hakkında detayla bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin yaptığı istihbari çalışmalar ve Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki insansız hava aracı 'Bayraktar'ın dün yaptığı keşifte Çatak İlçesi'nin Görentaş Mahallesi kırsalında 4 PKK'lı terörist tespit edildi. Bunu nüzerine sabaha karşı hava harekatı yapıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için de Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından Şehit Jandarma Er Zeki Şahin Operasyonu başlatıldı ve operasyon sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı bugün teröristlerin öldürüldüğü bölgenin fotoğrafları ve ele geçirilen malzemeler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili şu bilgiler verildi: "1 adet draganov kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet draganov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 (Kaleşnikof) piyade tüfeği, 5 adet AK-47 şarjörü, 141 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet değen marka el radyosu, 1 adet dürbün kılıfı, 1 adet AK-47 kılıfı, 50 adet draganov kanas keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet kamuflajlı şemsiye, 2 adet stoiner marka el dürbünü."