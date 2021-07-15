  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İşte Rize'de selin geldiği o anlar...

İşte Rize'de selin geldiği o anlar...

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükselirken selin geldiği o anlar böyle görüntülendi...

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi.  Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.

Rize’de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktıRize’de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktıHaber

 

Etiketler sel sel geliyor felaket rie
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin Meclis'teki Öcalan savunması olay oldu
MetroPOLL seçmenin ''asla oy vermem'' dediği 2 partiyi açıkladı
Özgür Demirtaş: ''Hakkımı helal etmiyorum''
Rize’de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğu
Son 5 seçim anketinin 4’ünde Erdoğan geride kaldı
Reuters yazdı: ''Erdoğan'ın seçimi kazanması için tek şart var''
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi
Anonymous’tan Sedat Peker paylaşımı