İşte Rize'de selin geldiği o anlar...

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükselirken selin geldiği o anlar böyle görüntülendi...

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor. Rize’de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktıHaber