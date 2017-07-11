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  4. 11 Temmuz 2017 15:41

İşte Türkiye'yi sarsan vahşetin kamera görüntüsü

Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğininin ölüme götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İşte Türkiye'yi sarsan vahşetin kamera görüntüsü
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü Suriyeli 9 aylık hamile Emani el-Rahmun (20), Birol Karacal ve Cemal Bay adlı zanlılar tarafından zorla ormana götürülüp tecavüze uğramış ve 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülmüştü.

Vahşi cinayetin ardından yakalanan iki zanlı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olay tüm Türkiye’yi üzüntüye boğarken, binlerce vatandaş Suriyeli annenin cenazesine katıldı.

İki katil zanlısının Suriyeli anneyi ölüme götürme anlarının kameralara yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, iki cani ile Suriyeli anne ve 10 aylık bebeğinin bulunduğu otomobil hızla ormana doğru ilerliyor.

İHA

cinayet , sakarya , suriyeli , vahşet