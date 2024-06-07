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İstediği şarkı çalınmayınca mekanı taradı: Yaralılar var

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İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartışıp mekandan ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen şahıs, mekanın önünde bekleyenlere ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında Zeynel B. bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı. Bir süre sonra yeniden mekanın önüne gelen Z.B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti. Açılan ateşte Ü.Y., A.Ü. ve C.A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bir araç ise cekiciyle çekildi.

SOKAKTA İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Boş kovanları toplayan polis ekipleri çevre iş yerlerinde kırılan camları inceledi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartışıp mekandan ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen şahıs, mekanın önünde bekleyenlere ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler istanbul Beşiktaş istek şarkı silahlı saldırı
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