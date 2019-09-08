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  4. 08 Eylül 2019 08:56

İstiklal Caddesi'nde dehşet: Durakta beklerken öldürdüler

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde tramvay durağında bekleyen gençler kendilerinden para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince bıçaklandı. Bir genç öldü, bir genç ise yaralandı.

İstiklal Caddesi'nde dehşet: Durakta beklerken öldürdüler
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İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı.

SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor. Olaya şahit olan bir kişi, Halit Ayar'ın sırtından bıçaklandığı belirtirken saldırganların ellerinde bıçak ve kırdıkları şişeyle kaçtığını ifade etti. 

DHA

cinayet , istiklal caddesi , durak
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