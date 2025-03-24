İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
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Taksim İstiklal Caddesi'nde bir pasajda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim İstiklal Caddesi Asmalımescit sokakta 5 katlı pasajın üst katında yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıktığı ilk anlar ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA
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