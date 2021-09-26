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İstiklal Caddesi’nde yangın paniği

İstiklal Caddesi’nde yangın paniği

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan bir lokantada jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sularında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre İstiklal Caddesi Büyük Parmakkapı Sokak'ta bulunan bir lokantanın jeneratöründen bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar çıkan dumanı fark ettiklerinde durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler hızlı bir şekilde olay yerine gelerek dumanlara müdahale edip, olası bir facianın önüne geçti.

Dumanlar sebebiyle lokantanın yanında bulunan binadaki vatandaşlar da tedirgin olup aşağı indi. Dumanlar kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Olay sonucu ölü veya yaralı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Ekipler dumanları kontrol altına aldıktan sonra olay yerinden ayrılırken, vatandaşlar da normale döndü.

Etiketler istanbul beyoğlu istiklal caddesi yangın lokanta
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