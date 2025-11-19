  1. Anasayfa
  4. Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü!

İşyerindeki sapıkça işkence mağduru bir çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:

Şanlıurfa'da bir marangoz atölyesinde kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanıp, makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava sıkılarak işkence yapılan 15 yaşındaki çocuk çırak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiridi.

Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan M.K., kalfa olarak çalışan H.A. ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. M.K., ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

M.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K., buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen M.K., yoğun bakımda tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara itiraz edildi, H.A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. H.A., yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İşkenceye uğrayan çocuk işçi yaşamını yitirdi 

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden Muhammed, bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

 

 

DHA

