  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İTÜ'de yangın paniği

İTÜ'de yangın paniği

Güncelleme:

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa kampüsünde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.00 sıralarında İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki otluk alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme helikopterinin de desteği ile yangını kısa sürede söndürdü. Yangının başlangıç sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

text-ad
Etiketler İTÜ ayazağa yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
78 yaşındaki emekli akademisyenin 300 yıllık tarihi evi için yaptığı herkesi şaşırttı 78 yaşındaki emekli akademisyenin 300 yıllık tarihi evi için yaptığı herkesi şaşırttı Beşiktaş'ın eski golcüsü Türkiye'ye geri döndü, imzalar da atıldı! Beşiktaş'ın eski golcüsü Türkiye'ye geri döndü, imzalar da atıldı! Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizinde sürpriz gelişme Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizinde sürpriz gelişme İşte YKS Türkiye birincisinin tercih ettiği okul İşte YKS Türkiye birincisinin tercih ettiği okul Baba ile 11 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Baba ile 11 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Savcı Sayan partililere açtı ağzını yumdu gözünü: ''Bu topraklara ihabet ettiniz'' Savcı Sayan partililere açtı ağzını yumdu gözünü: ''Bu topraklara ihabet ettiniz'' Karadeniz'den fıkra gibi olay: Önce kurşunlandı, sonra sahiplendi, artık hepsi Kılıbık! Karadeniz'den fıkra gibi olay: Önce kurşunlandı, sonra sahiplendi, artık hepsi Kılıbık! MasterChef'in Somer Şefi ile 25 yaş küçük genç sevgilisi dudak dudağa aşka geldi MasterChef'in Somer Şefi ile 25 yaş küçük genç sevgilisi dudak dudağa aşka geldi Üniversite sınavında cevapları salladı, kazandı! Üniversite sınavında cevapları salladı, kazandı! YKS tercih sonuçları açıklandı; üniversite kayıtları başlıyor! YKS tercih sonuçları açıklandı; üniversite kayıtları başlıyor!
İstanbul'da bir vatandaş otobüs bekleyen öğrenciler için öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da bir vatandaş otobüs bekleyen öğrenciler için öyle bir şey yaptı ki... Türkiye'nin tatil başkentinde ücretsiz plaj krizi: Vatandaş ayaklandı! Türkiye'nin tatil başkentinde ücretsiz plaj krizi: Vatandaş ayaklandı! 28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı 28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi! Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Barış Alper Yılmaz'a gemileri yaktıran maaş teklifi ortaya çıktı Barış Alper Yılmaz'a gemileri yaktıran maaş teklifi ortaya çıktı Hava durumu şaşırtmaya devam edecek: Ani fırtına ve yağışlara dikkat! Hava durumu şaşırtmaya devam edecek: Ani fırtına ve yağışlara dikkat! Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı Yüsra Geyik yaz tatili pozlarıyla şov yaptı, ünlü mankenlerin ağzı açık kaldı Yüsra Geyik yaz tatili pozlarıyla şov yaptı, ünlü mankenlerin ağzı açık kaldı Devlet okullarındaki kayıt parası rezaleti kamerada! Devlet okullarındaki kayıt parası rezaleti kamerada!