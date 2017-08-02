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  4. 02 Ağustos 2017 12:59

İyi insanlar hala yaşıyor, hem de aramızdalar

İstanbul'da E-5 otoyolunda bir otomobilin motoruna sıkışan kedinin sesini duyan araç sürücüsü aracını yolun ortasında durdurdu. Minik kedinin yardımına ise yoldan geçen motosiklet sürücüleri yetişti.

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E-5 Otoyolu'nda seyir halinde giden bir araç sürücüsü motordan kedi sesi geldiğini duyunca otoyolun ortasında aracını durdurdu. E-5 trafiği durma noktasına gelirken araç sürücüsüne yardım eden motosikletliler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha gösteren yavru kediyi kurtarma operasyonu kask kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, E-5 otoyolu cevizlibağ mevkiinde seyir halinde giden bir sürücü aracın motorundan kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Ancak araç sürücüleri durmadan yoluna devam ederken sürücünün yanına dört motosikletli yanaştı. Hemen trafiği durduran motosikletliler aracı iterek yol kenarına çekti. Bu sırada otoyolda trafik bir süre durdu. Ardında aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma telaşı başladı. Aracın altına yatan motosikletliler kediyi kurtarmakta çalıştı.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Uzun uğraşlar sonrası kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra araç sürücüsü kediyi otoyoldan uzak bir noktaya bıraktı. Araç sürücüsü motosikletlilere teşekkür ederek diğer sürücülerin durmamasına tepki gösterdi. E-5'te kediyi kurtarma çabası ise motosikletlilerin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsü yardım istiyor. Diğer araç sürücüleri durmazken motosiklet sürücüleri duruyor. Aracı motosikletliler iterek yol kenarına çekiyor. Ardından aracın altına yatan vatandaşlar kediyi kurtarıyor. Araç sürücüsü ise kediyi kurtaran motosikletlilere teşekkür ederken diğer sürücülerin durmamasına tepki gösteriyor.

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