İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırının faili serbest bırakıldı

İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden mermilerle ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki Melikşah E.'nin polise verdiği ifadesinde parti binasına ateş etmediğini, inşaata gelen hırsızları korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, inşaat bekçisi Melikşah E.'yi gözaltına alındı.

Üzerinden ruhsatlı silahı çıkan Melikşah E. dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Melikşah E.'nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste ifade veren Melikşah E.'nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Melikşah E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü binasından işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Melikşah E., Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkışta basın mensuplarının "Neden yaptınız" sorularına cevap vermedi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Melikşah E.'nin ifadesi Örgütlü Suçlar ve Terör Soruşturma Bürosu savcısı tarafından alındı. Savcılık sorgusunun ardından Melikşah E. serbest bıraktı.

"SİLAHIMI HIRSIZLARLA MÜNAKAŞA YAŞAYABİLİRİM DİYE YANIMA ALDIM"

Melikşah E.'nin savcılık ifadesinde, “Şantiyenin güvenlik hususuyla benim ilgilenmem gerekiyor. 30 Mart günü E-5 tarafında tel örgülerde farklı yerlerde kesilmeler olduğunu gördüm. Saat 18:40 sıralarında şantiyede çalışan başka biri beni arayarak yine şantiyenin çevre tellerinin kesildiğini, malzemelerin tellere yakın bölgeye atıldığını söyledi. Ben bu esnada evde iftarı bekliyordum. Saat 21.00 sıralarında bulundurma ruhsatlı silahımı da yanıma alarak tekrar şantiyeye geldim. Silahımı yanıma alma sebebim hırsızlarla bir münakaşa yaşayabilme endişemdendir. Daha sonra şantiyenin E-5 tarafından 3 kişinin TIR'ın fren ön diski dediğimiz ağır malzemeyi taşımaya çalıştıklarını gördüm. Hatta bu olayla ilgili olarak gündüz şirket patronumuza çektiğim fotoğrafları da attım. Bahsettiğim parçaların çalınmaya çalışıldığından bahsettim" dediği öğrenildi.

“HEDEFİM KESİNLİKLE PARTİ BİNASI DEĞİLDİ"

Hırsızları gördükten sonra 3-4 el havaya doğru ateş ettiğini söyleyen Melikşah E.'nin “Şahıslar sanırım kurusıkı sanarak oralı olmadılar. Aramızda 20-25 metre mesafe vardı. Yüzleri karanlıktan dolayı görünmüyordu. Üzerlerine bir kaç adım daha yaklaşıp 3-4 el havaya doğru tekrar ateş ettim. Bu esnada bulunduğum yer moloz yığını olduğundan yere düştüm. Sinirlenerek kalkıp yine E-5 istikametindeki yöne doğru sayısını hatırlamadığım şekilde ateş ettim. Bunun üzerine şahıslar eşyaları bırakıp kaçtılar. Ben de çalınmaya çalışılan malzemeleri tek başıma yukarı doğru çektim. Zaten tellerin dışına çıkartılmamıştı. Toplamda 10-12 civarında atış yaptığımı tahmin ediyorum. Ben attığım mermilerin İYİ Parti'ye geleceğini hiç düşünmedim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi. Ertesi gün öğlen saatlerinde İYİ Parti'ye gelen mermilerle ilgili konuyu arkadaşım söyledi. Ben de konuyu öğrenince eve geçip silahımı alarak şantiyeye geri geldim. Zaten polislerin beni şantiyede beklediğini biliyordum. Döndüğümde polislere silahı teslim ettim" dediği kaydedildi.

DHA