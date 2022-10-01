  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İYİ Partili isim evinde intihar etti

İYİ Partili isim evinde intihar etti

İYİ Partili isim evinde intihar etti

Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi 44 yaşındaki Serkan Lay, evinde tabancayla intihar etti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu.

Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Etiketler intihar iyi parti intihar etti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'de bir ilk! Maçı tribünde jakuzide izleyecekler
ORC ''sonuçları henüz yayınlanmayan" anket sonuçlarını açıkladı
Üniversitede öğrencinin yemek ücretlerine %175 zam!
SGK’dan milyonlarca kişiye ''sıfır faizli kredi'' desteği
13 yaşındaki Suriyeli çocuk doğum yaptı
Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraf! Tepkisi çok sert oldu
Ev sahibinden helallik isteyen itfaiye erine şoke eden cevap!
Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı!
Adıyaman'da orman yangını