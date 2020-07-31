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  4. 31 Temmuz 2020 17:00

İyilik yapmak isterken, hastanelik oldu!

İzmit’te önündeki aracı radar konusunda uyarmak için selektör yapan kişi yanlış anlaşılınca kavga çıktı. Beyzol sopasıyla dövülen kişi hastaneye kaldırılırken, ismi açıklanmayan sürücü ise gözaltına alındı. Kaynak Yeniçağ: Önündeki sürücüyü, ‘radar için’ selektör yaparak uyardı: İyilik yapmak isterken beyzbol sopasıyla komalık oldu

İyilik yapmak isterken, hastanelik oldu!
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İzmit’te Muhsin E. (51), yolda radar olduğu konusunda uyarmak için önünde giden aracın sürücüsüne selektör yaptı. Ancak yanlış anlayan sürücü, Muhsin E.'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövüp, hastanelik etti.

Otomobil sürücüsü Muhsin E., önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı. Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Muhsin E.’e “Neden selektör yapıyorsun” diye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Muhsin E.’i dövdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin E., kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.
 

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