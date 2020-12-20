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  4. 20 Aralık 2020 16:06

İzin belgesi yerine WhatsApp grubunu gösterdi, ceza yemekten kurtulamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sokağa çıkma yasağında dışarda yakalanan bir kişi, izin belgesi yerine WhatsApp grubunu göstererek minibüsçü olduğunu söylese de ceza yemekten kurtulamadı.

İzin belgesi yerine WhatsApp grubunu gösterdi, ceza yemekten kurtulamadı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı’ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi. Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı.

Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.’nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., “İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm” diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, E.K.’ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.

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