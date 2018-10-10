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  4. 10 Ekim 2018 10:21

İzmir açıklarında facia: 4 ölü

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi kurtarıldı.

İzmir açıklarında facia: 4 ölü
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu.

Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.

Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp 30 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir’de 2 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.

AA

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