İzmir açıklarında facia: 4 ölü

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu.

Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.

Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp 30 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir’de 2 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.