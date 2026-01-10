  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir açıklarında facia: Bir ölü, çok sayıda kayıp var!

İzmir açıklarında facia: Bir ölü, çok sayıda kayıp var!

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesinde açıklarında yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Kayıp 7 göçmen ise aranıyor.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, kötü hava şartları nedeniyle su alan lastik bot, yarı batık halde bulundu. Botun içinde 37 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Bakan Yerlikaya, bölgede Sahil Güvenlik helikopterinin de görevlendirildiğini ifade etti.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı
Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı
Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı
Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!
Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı!
Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı!
Etiketler izmir kaçak göçmen lastik bot
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Yüzyılın Konut Projesi için bir ilde daha kuralar çekildi Yüzyılın Konut Projesi için bir ilde daha kuralar çekildi Feribot seferlerine fırtına engeli Feribot seferlerine fırtına engeli Üniversitedeki kişisel veri sızıntısı skandalında yeni gelişme Üniversitedeki kişisel veri sızıntısı skandalında yeni gelişme Terör örgütünden Halep Valiliği binasına İHA saldırısı! Terör örgütünden Halep Valiliği binasına İHA saldırısı! Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı Trump'tan Grönland ve Venezuela resti: ''İzin vermeyiz'' Trump'tan Grönland ve Venezuela resti: ''İzin vermeyiz'' Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi! Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi! İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı! İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı!
Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş! Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş! Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı! Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı! Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı! Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı! FETÖ'ye ağır darbe: 34 ilde, 77 şüpheli yakalandı FETÖ'ye ağır darbe: 34 ilde, 77 şüpheli yakalandı Müzik dünyasında kavga var: Blok3'ün sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı! Müzik dünyasında kavga var: Blok3'ün sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı!