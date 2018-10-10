İzmir açıklarında facia: Ölü sayısı 9'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı'nca, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu teknenin batması sonucu 9 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından, kayıp olduğu değerlendirilen 25 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.54'te üzerinde can yeleği bulunan ve kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım talep etti.

Kadın ilk ifadesinde, 8 Ekim 2018'de saat 20.00 dolayında içerisinde yaklaşık 35 kişinin bulunduğu tekne ile denize açılmalarından kısa bir süre sonra teknenin battığını anlattı. İfadeden ayrıca kadının denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığı, diğer kişilerin ise kayıp olduğu öğrenildi.

İfade üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması amacıyla görevlendirilen 1 sahil güvenlik korveti, 2 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri tarafından denizde, jandarma ve emniyet birimleri tarafından ise karada arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda ifade veren göçmen dışında 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 26 göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor.