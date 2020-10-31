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  4. 31 Ekim 2020 13:43

İzmir depreminde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 151 metre yüksekliğindeki gökdelen inşaatından düşen işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.

İzmir depreminde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
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İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi, 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Biva Tower projesinin inşaatı da dün gerçekleşen depremden etkilendi.

ÇELİK PARÇALARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Sözcü'nün haberine göre; 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower'ın 21'inci katında çalışan bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken, kopan çelik parçaları araçların üzerine düştü.

BİNANIN ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILDI
Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen Biva Tower projesinin çevresi güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Biva Tower, 2 bin 522 metrekare arazi üzerinde yükseliyor. İlk 2 katı ticari alan, 4 katı otopark ve 2 katı da sosyal tesis olacak kulede 25 rezidans katı bulunacaktı.

Sözcü

deprem , izmir , gökdelen inşaatı
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