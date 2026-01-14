İzmir İHD Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu. Ali Aydın'ın saldırı sonucu öldürüldüğü belirtiliyor.
İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, yürüyüş yaptığı güzergahta ölü bulundu.
Ali Aydın'ın İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah yürüyüşü yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Aydın'ın cansız bedeninin yürüyüş yaptığı güzergahta bulunduğu belirtildi.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol