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  4. İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı!

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı!

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı!

İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 11’i Kara Kuvvetleri, 16’sı Deniz Kuvvetleri, 2’si Hava Kuvvetleri  ve 8’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 29’u muvazzaf 37 asker, 23’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1’i Yarbay , 3’ü Binbaşı,  8’i Üsteğmen, 3’ü Teğmen, 14’ü Astsubay ve 8’i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 26 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 835 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 337’si muvazzaf, 712’si  muvazzaf olmayan asker, 831’i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 646’sının tutuklandığı, 597 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle bugün de dahil olmak üzere toplamda 27 operasyon yapıldığı öğrenildi. 

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon izmir
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