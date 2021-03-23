  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve KKTC'de de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123'ü muvazzaf  olmak üzere146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İzmir merkezli olmak üzere 53 il ve KKTC'de saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Toplam 184 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü. 

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vaka sayısında korkutan artış! İşte son 24 saatin korona tablosu
Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanıyamadı
Siz hala Acun'un Survivor'ını mı izliyorsunuz ? İşte gerçek Survivor hem de ayda 8 bin TL kazanıyor
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire yakalandı
Kabine değişikliğiyle ilgili bomba iddia!
AK Parti'den Ayasofya İmamı'na tepki
Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı
Ceren Hindistan'dan +18 itiraf: ''Çırılçıplak yakaladım, dayağı ben yedim''
İngiltere'den 4 Çinli yetkiliye yaptırım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden maaşlara zam