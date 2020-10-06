İzmir’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Edinilen bilgiye göre olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 Sokak meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Eralp K., gece geç saatlerde fenalık geçirdi.

Durumu gören ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Eralp K.’ın, yolda seyir halindeyken kalbi durdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen Eralp K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Eralp K.’ın düzenli olarak spor salona gittiği ve vücut geliştirmek için spor yaptığı öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından Eralp K.’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.