İzmir’de 378 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı ekibince cuma günü yapılan devriye görevinde, Ahmetbeyli açıklarında lastik bot tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, tamamı Afganistan uyruklu olan 10’u erkek, altısı ve dokuzu çocuk toplam 25 göçmen yakalandı.

Cumartesi günü ise Sahil Güvenlik botu ekibi, aynı bölgede lastik botu tespit edip, durdurdu. Kontrolde 46’sı Suriye ve dokuzu Filistin uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen yakalandı. 12’si erkek, 16 kadın ve 27’si çocuk bu grup da kıyıya getirildi.

Seferihisar’da, cumartesi günü geçiş olduğunu öğrenen ekipler, Teke Burnu açıklarında saat 00.45’te tespit ederek, durdurduğu lastik botta 22’si Kongo, 11’i Irak, altısı Güney Afrika Cumhuriyeti, dördü İran, dördü Senegal, ikisi Togo, ikisi Mali, biri Liberya, biri Orta Afrika Cumhuriyeti, biri Nijerya ve biri Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen yakalandı. Yakalananların 24’ünün erkek, 14’ünün kadın ve 17’sinin çocuk olduğu belirtildi.

Aynı gün Foça’nın Aslan Burnu açıklarında, saat 02.00’de lastik bot durduruldu. Tamamı Afganistan uyruklu 12’si erkek, 11’i kadın ve 15’i çocuk olan toplam 38 göçmen yakalandı.

Çeşme’de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı ile Sahil Güvenlik botu ekipleri, beş ayrı yasa dışı geçiş tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 124’ü Afganistan, 45’i Suriye ve 36’sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 205 göçmen yakalandı. 91’i erkek, 48’i kadın ve 66’sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Kentte dört ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 378 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.