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  4. 10 Kasım 2020 00:10

İzmir'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha!

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde saat 23.30'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

İzmir'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha!
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Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

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