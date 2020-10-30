İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 257 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 257'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 16'sı 4 büyüklüğünün üzerinde 84 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 257 vatandaşın yaralandığı, yıkılan ve hasar gören 12 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildiği kaydedildi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

SOYER: 20'YE YAKIN BİNADA YIKIM İHBARI VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi.

Soyer merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirten Soyer, şunları söyledi:

"Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor."

İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız'' diye konuştu. Ancak deprem sonrası gelen görüntüler Vali'nin açıklamalarını boşa çıkardı.

KANDİLLİ: 6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.

İSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun."

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: HERKES TELAŞLI

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin CNN Türk yayınına katıldı... Yetişkin şunları söyledi:

"Şu an için gelen bir ölüm vesaire haber yok. Herkes telaşlı evlerinden dışarda. 3-4 adet de artçı yaşadık. halen artçı sarsıntılar devam ediyor. Olumsuz bir haber gelmedi. Şu an herkes dışarda."

BERGAMA BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ DEPREMDİ

Bergama Belediye Başkanı: Deprem olduğu esnada belediyedeydik. Tek tek şu anda köylerimiz aranıyor, muhtarlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız işimizin başında. Gerçekten çok şiddetli bir depremdi. Umarım tekrarlamaz. Şu ana kadar buradan gelen bir yıkım haberi yok. Artçı sarsıntı da hissetmedik.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı; Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal:

Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.

İzmir'deki deprem sonrası ilk görüntüler