İzmir'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Seferihisar'da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. AFAD 1'i boğulma olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 709 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi. Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan toplam 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Başta İzmir olmak üzere, Ege ve Marmara bölgeleri, bugün saat 14.51’de büyük bir depremle sallandı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir’de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir’de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise büyük zarar gördü.





OPERATÖRLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. 16.54 kilometre derinlikte olan deprem sonrası vatandaşlar yakınlarına ulaşmak için hemen telefonlarına sarılınıca operatörlerde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, bir süre birbirlerine ulaşamadı. Depremle birlikte AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti. Hastaneler ise teyakkuz haline geçti.



KANDİLLİ 6.9 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.9 olarak açıkladı.



30- 40 KİLOMETRELİK BİR FAY KIRILDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yaptığı açıklamada, “Bugün saat 14.51'de Ege Denizi'nde Seferihisar Doğanbey açıklarında deprem meydana geldi. Bizim tespitlerimize göre moment büyüklüğü 6.9 büyüklüğünde. Büyüklük rakamları değişebiliyor. Aralarında 01, 02 büyüklük farkı olabiliyor. Dolayısıyla depremin büyüklüğü 7 civarında Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre olan sığ bir depremden söz ediyoruz. Kırılan 30-40 kilometre civarında bir fay kırıldı. Normal bir faylanma depremi. Bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Egede, anakarada, denizde deprem olduğu zaman oldukça etkili oluyor" dedi.



‘TSUNAMİ UYARISI YAPILDI’

Prof. Dr. Özener, "Bugün de tsunami meydana geldi. Kandilli Rasathanesi aynı zamanda bölgesel deprem ve tsunami izleme değerlendirme merkezi. Buradaki arkadaşlarımız deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve AFAD'a tsunami uyarı mesajını gönderdi. Ölçülen dalga boyu ise yaklaşık 50-60 santim civarında" diye konuştu.



Artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyen Özener vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Artçıların süreceği çok açık. Dolayısıyla artçılara hazırlıklı olmalıyız. Çürük binalara girmemeli, yetkililerin açıklamaların takip etmeliyiz” ifadelerini kullandı.



TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

İzmir’de depreme iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, yakınlarına ulaşamayınca araçlarıyla evlerine gitmek için yola çıkınca, trafikte yoğunluk yaşandı. Yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.



TEKNELER SÜRÜKLENDİ, DENİZ ÇEKİLDİ

Depremle birlikte Seferihisar’da denizde gelgit oluştu. Marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından bazı bölgelerde deniz çekilirken, bazı bölgelerde ise sular mahalle aralarına kadar girdi.



ÇEVRE İLLERDEN BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Deprem sonrası, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi. AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi.



Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütüldü.



KIZILAY BÖLGEYE 25 BİN 500 KİŞİLİK MOBİL MUTFAK GÖNDERDİ

Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderilmiştir" denildi.



AFAD: 12 KİŞİ ÖLDÜ, 607 KİŞİ YARALANDI

AFAD, depremde, biri boğulmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 607 kişinin de yaralandığını bildirdi.



SAAT 19.00 İTİBARİYLE 97 ARTÇI

Bu arada 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 19.00’a kadar 20’si 4’ün üzerinde 97 artçı depremin olduğu bildirildi.



BÖLGEDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından bölgede yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışmalarının sürüyor. Çalışmalara AFAD’ın yanı sıra itfaiye, polis ve orman işçileri de katılıyor. Arama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor.

SOYER: 20'YE YAKIN BİNADA YIKIM İHBARI VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi.

Soyer merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirten Soyer, şunları söyledi:

"Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor."

İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız'' diye konuştu. Ancak deprem sonrası gelen görüntüler Vali'nin açıklamalarını boşa çıkardı.

İSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun."

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: HERKES TELAŞLI

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin CNN Türk yayınına katıldı... Yetişkin şunları söyledi:

"Şu an için gelen bir ölüm vesaire haber yok. Herkes telaşlı evlerinden dışarda. 3-4 adet de artçı yaşadık. halen artçı sarsıntılar devam ediyor. Olumsuz bir haber gelmedi. Şu an herkes dışarda."

BERGAMA BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ DEPREMDİ

Bergama Belediye Başkanı: Deprem olduğu esnada belediyedeydik. Tek tek şu anda köylerimiz aranıyor, muhtarlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız işimizin başında. Gerçekten çok şiddetli bir depremdi. Umarım tekrarlamaz. Şu ana kadar buradan gelen bir yıkım haberi yok. Artçı sarsıntı da hissetmedik.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı; Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal:

Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.

İzmir'deki deprem sonrası ilk görüntüler