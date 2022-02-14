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İzmir'de 96 göçmen kurtarıldı 

İzmir'de 96 göçmen kurtarıldı 

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, denizde mahsur kalan 96 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, denizde mahsur kalan 96 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Şubat saat 07.50'de Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bot arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 28 göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı. 12 Şubat saat 11.35'te ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ve denizde mahsur kaldığı öğrenilen 39 göçmen, Dikili ilçesi açıklarında ise saat 22.15'te 29 göçmen kurtarıldı. 96 göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA) 

Etiketler izmir göçmen
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