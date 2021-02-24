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  4. 24 Şubat 2021 23:02

İzmir'de akılalmaz olay! Polise yakalanmamak için denize atladı

İzmir'in Balçova ilçesinde gerçekleşen olayda, denetimlerde aranması olduğu anlaşılan bir kişi gözaltına alınmamak için denize atladı.

İzmir'de akılalmaz olay! Polise yakalanmamak için denize atladı
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Olay, saat 18.30 sıralarında Engelliler Parkı Kent Ormanı sahil kısmında yaşandı. İddiaya göre, sahilde oturan vatandaşlar, Sefa Ş. tarafından rahatsız edilince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin kimliğini kontrol etti. Yapılan kontrolde, aranması olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmamak için kendini denize attı.

POLİS DENİZE GİRDİ
 
Şüphelinin denizden çıkmaması üzerine ekipler, durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye ulaşan deniz polisi ekipleri, Sefa Ş.'yi denizden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Denizden çıkmaması üzerine hem deniz polisi hem de Balçova Emniyet Amirliği ekiplerinden bir polis, denize girdi. Sefa Ş. etkisiz hale getirilip, karaya çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekip otosuna bindirilen Sefa Ş., polis merkezine götürüldü. 

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