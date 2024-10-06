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  4. İzmir'de alarm verdiren manzara: Boynundan asılı mankenler ortalığı karıştırdı

İzmir'de alarm verdiren manzara: Boynundan asılı mankenler ortalığı karıştırdı

İzmir'de alarm verdiren manzara: Boynundan asılı mankenler ortalığı karıştırdı
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İstanbul'da Ayşenur ve İkbal'in vahşice öldürülmesi sonrasında İzmir'de bir evin camından asılı mankenler ve posterler ortalığı karıştırdı.

Alsancak semti 1485 Sokak'taki bir korku evinin dış cephesine reklam amacıyla asılan 1 kanlı baş, 1 başı olmayan kanlı vücut maketi, 1 kafatası, 3 korku mankeni, 1 kanlı çocuk maketi, 1 kanlı kol ve el maketi İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen S.Ç'in (19), 4 Ekim'de İkbal U. (19) ve Ayşenur H.'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırması nedeniyle toplatıldı.

Şikayet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

 

DHA

Etiketler korku evi izmir alsancak boynundan asılı kadın mankenler asılı mankenler
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