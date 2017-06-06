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  4. 06 Haziran 2017 14:18

İzmir'de Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

İzmir'de El Kaide'yi övüp, Atatürk'e hakaret eden bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı istihbarat Şube Müdürlüğü, sosyal medyada El Kaide’yi öven ve Atatürk’e hakaret eden bir şahsın kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Menemen’de ikamet eden C.A.K adlı şahsın sosyal medya hesaplarından terör örgütlerini destekleyen ve ayrıca Atatürk’e de hakaretler içeren yayınlar yaptığı tespit edildi.  İrtibatları incelenen C.A.K’nin Menemen’de Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerine militan gönderen gruplarla bağlantılı olduğunu, bunlarla zaman zaman toplantılar yaptığı da belirlendi.  C.A.K yapılan baskınla evinde yakalandı. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

 

 

Milliyet

hakaret , atatürk , izmir