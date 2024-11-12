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İzmir'de AVM'de yangın paniği

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İzmir'in Konak ilçesinde Ege Perla AVM'de yangın çıktı. AVM'de bulunanlar tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıktı. İlk belirlemelere göre yemek katında bulunan bir restorandan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki işletmelere de sıçrarken vatandaşlar panik ve korku içerisinde Avm’den çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde Ege Perla AVM'de yangın çıktı. AVM'de bulunanlar tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

DHA

Etiketler izmir ege perla avm alışveriş merkezi yangın
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