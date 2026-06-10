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İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem'in kafeye sığınma görüntüleri ortaya çıktı

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İzmir'in Karşıyaka sahilinde husumet nedeniyle çıkan kavgada 18 yaşındaki C.C. tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi E.D., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı halde bir kafeye sığındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olaya karışan 2 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 7 Haziran günü sahil bandında meydana gelen bıçaklı kavga, 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi E.D.'nin (Erdem) vefatıyla sonuçlanarak tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki C.C. ve 19 yaşındaki D.K. ile girdiği tartışmada ağır yaralanan talihsiz çocuğun, olay sonrası çevredeki bir kafeye sığındığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Vatandaşlar engellemek istedi

Olayın hemen ardına ait olan ve soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, yaşanan trajediyi gözler önüne serdi. 

 Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan E.D., can havliyle karnını tutarak müşterilerin bulunduğu bir kafeye koşup sığındı.

 E.D.'nin arkasından kafeye doğru yönelen şüpheli C.C., kafenin önünde bulunan ve durumu fark eden duyarlı vatandaşların araya girmesiyle engellenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kamera kayıtlarına E.D.'nin arkadaşlarının panik içerisinde kafeye gelişi ve o esnada içeride bulunan müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar da yansıdı.

Hastanede Hayatını Kaybetti, 2 Şüpheli Tutuklandı

Olay anında çevredeki vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı E.D., ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten İzmir emniyet ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. ile kavgaya dahil olan D.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

DHA / İHA

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