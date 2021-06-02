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İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı

İzmir’in Konak ilçesinde bıçaklı bir saldırgan, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli memuru rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sıralarında Alsancak semtinde bulunan Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre Emin S., bina önündekilere bir kişinin fotoğrafını göstererek binada olup olmadığını sordu. Bina önündekilerin fotoğraftaki kişiyi tanımadıklarını söylemesi üzerine Emin S., cebindeki bıçağı çıkartarak o sırada bina önünde duran ve engelli kadrosunda çalıştığı öğrenilen Mehmet A.’nın boynuna dayadı. Şüphelinin Mehmet A.’yı rehin almasının ardından durum, çevredekiler tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, saldırganı ikna etmek için çalışma başlatıldı.

SALDIRGAN İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasında yardımcı olacaklarını söyleyerek saldırganı ikna etti. Gözaltına alınan Emin S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan sıcak anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırganın, Mehmet A.’nın boynuna bıçak dayadığı, polis ekiplerinin ikna çabası ve engelli kadrosunda çalışan memurun yaşadığı korku görüntülendi. Görüntülerde ayrıca bıçaklı saldırganın ikna edildikten sonra gözaltına alındığı anlar da yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler rehin memur polis
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