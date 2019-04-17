SON DAKİKA
BİNALİ YILDIRIM'DAN YENİ AÇIKLAMA
AYM'den herkesi ilgilendiren emsal karar
AYM'den herkesi ilgilendiren emsal karar
AK Parti'de bir 31 Mart seçimleri istifası daha !
AK Parti'de bir 31 Mart seçimleri istifası daha !
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Nisan 2019 21:38

İzmir'de dehşet: 2 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak kahvehaneye daldı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

A+ A-

Kaza, saat 18.30 sıralarında Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli olan 7399/17 Sokak'ta ilerleyen 06 EB 499 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. İsmi henüz bilinmeyen şoförün kontrolünden çıkan kamyon, 7371 Sokak'taki kahvehaneye girdi. Gürültüyü duyan ve olay yerine koşan mahallelinin ihbarıyla, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kahvehaneden çıkardığı yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, kahvehanede bulunan ve akraba oldukları öğrenilen Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir hayatını kaybederken, aralarında şoföründe bulunduğu 6 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinin cadde üzerinde toplanması nedeniyle trafik akışı sağlanamadı. Polislerin müdahalesiyle cadde üzerinde kazadan 1.5 saat sonra ulaşım normale döndü.

izmir , ölüm , kamyon , freni boşalan kamyon , kaza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM