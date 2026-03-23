İzmir'de dehşet anları! Her şey çocukların gözü önünde yaşandı
İzmir Bornova'da bir kişi, tartıştığı eşini okulun önünde darbetti. Evinde de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, İzmir'in Bornava ilçesi Evka 4 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle sokakta tartışmaya başladı. Öfkesine hakim olamayan saldırgan, eşini yere yatırarak darbetmeye başladı.
Okulun önünde meydana gelen şiddet olayına çocuklar da tanık oldu. Çocukların korku dolu bakışları ve çevredeki vatandaşların tepkileri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eşine evinde de şiddet uyguladığı öğrenilen şahıs, olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İHA
