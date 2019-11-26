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  4. 26 Kasım 2019 23:24

İzmir'de dehşet ! Eşini baltayla öldürdü

İzmir’in Buca ilçesinde, eşini baltayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de dehşet ! Eşini baltayla öldürdü
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Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.’yi baltayla saldırarak öldürdü.

Öte yandan, polisi arayarak kendisini ihbar eden cinayet zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ’Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ’Eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

İHA

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