İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı

İzmir'de 37 yaşındaki bir kişi, taksiciyi gasbederek tabancayla öldürüp, ardından yoldan geçen hafif ticari aracı gasbetti. Araçla gittiği marketi de soymaya çalışan şüpheli, kendisine direnen iş yeri çalışanı kızı yaralayıp, daha sonra ise ATM'den para çeken bir kişiyi gasbederek öldürdü. 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan saldırgan polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde A.K.'nin kullandığı taksiye binen B.Ş., Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan B.Ş., taksici K.'ı bir tarlada gasbetti. Tabancayla K.'yi ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak kaçtı. Yola çıkan B.Ş., bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Ş., Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete girdi. Marketi de soymaya çalışan Ş., kendisine direnen market çalışanı İ.A.'yı (16) tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİYİ DE GASBEDİP TABANCAYLA VURDU

Art arda suç işleyen B.Ş., gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldi. Ş., Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çeken E.K.'yı da gasbedip, tabancayla vurdu. Hafif ticari araçla kaçan Ş., Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne gittiği sırada, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. B.Ş.'nin Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

TAKSİCİ VE ATM'DAN PARA ÇEKEN KİŞİ ÖLDÜ, MARKET ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Öte yandan, B.Ş.'nin gasbettiği A.K. ile ATM'den para çeken E. K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İ.A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

16 YAŞINDAKİ TALİHSİZ KIZ YOĞUN BAKIMDA

Markette silahlı saldırıya uğrayan İ.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kızın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan B.Ş.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Taksici A.K.'nin öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Koordineli bir şekilde hareket eden ekipler, olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

DHA