İzmir'de dehşet: Genç kadını 4'üncü kattan aşağı attılar!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın 4'üncü katından düşen 30 yaşındaki kadın, ağır yaralandı. Genç kadını aşağı ittiği iddiasıyla eşi O.G. ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı A.G. polis tarafından yakalandı.

Olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. A.G., bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.G., tedaviye alındı. A.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

A.G.'nin eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

'ARKADAŞI İLE PLAN YAPTI' İDDİASI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, A.G.'nin eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; O.G.(34), eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, A.G.'yi kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca O.G.'nin de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen A.G.'nin burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheliler O.G. ile arkadaşı A.G.'yi dün akşam yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi
Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
