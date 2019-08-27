İzmir'de dehşet ! Sokak ortasında satırla öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde, eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., sokakta karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Adnan Ü.'e (54) satırla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerilerine aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Ü., olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, dün saat 17.30 sıralarında Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski hükümlü olduğu ileri sürülen B.O., sokakta yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası Adnan Ü. ile karşılaştı. İkili bir süre sokak ortasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla B.O., yanında bulundurduğu satırı çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Adnan Ü.'ye saldırdı. Vücudunan çeşitli yerlerine darbe alan Adnan Ü., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan B.O. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Adnan Ü.'ye müdahalede bulundu. Adnan Ü., sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adnan Ü.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan, olayı gören vatandaşların verdikleri eşgali değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki arama sonucu, saldırgan B.O. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.