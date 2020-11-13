İzmir'de dehşete düşüren olay! 71 yaşındaki kişi eşini baltayla öldürdü

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Alınan bilgiye göre, Yenikurudere Mahallesi'nde yaşayan İ.Z, evinin avlusunda tartıştığı eşi H.Z'nin (72) başına baltayla vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı İ.Z, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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