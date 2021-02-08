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  4. 08 Şubat 2021 21:14

İzmir'de deniz taştı: Tramvay ve yaya yolu kapandı!

İzmir etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle yine kabusu yaşadı. Karşıyaka'da denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı.

İzmir'de deniz taştı: Tramvay ve yaya yolu kapandı!
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Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosunda etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay ve yaya yolunda ulaşım sağlanamazken, kara yolunun da bir şeridi önlem amaçlı trafik ekipleri tarafından kapatıldı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. 

Biriken sular nedeniyle tramvaylar zorlukla ilerledi. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. 

İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.  (AA)

 
 

sel , fırtına , yağmur , izmir
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