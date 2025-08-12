  1. Anasayfa
  İzmir'de denizden ceset çıktı

İzmir'de denizden ceset çıktı

İzmir'de denizden ceset çıktı
Güncelleme:

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. 25 yaşlarında olduğu belirtilen şahsın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

Olay, sabah saatlerinde Bayraklı Sahili'nde meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, kısa sürede şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sahilde detaylı çalışma yaptı. Savcı tarafından olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

İHA

izmir bayraklı erkek cesedi deniz
