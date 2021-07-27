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  4. İzmir'de deprem! AFAD: 4,2, Kandilli: 4,4

İzmir'de deprem! AFAD: 4,2, Kandilli: 4,4

İzmir'de deprem! AFAD: 4,2, Kandilli: 4,4

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.02'de Karaburun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi sie depremi 4.4 olarak duyurdu. 

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