İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucuda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu.
İhbar üzerine 1594/14 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 cansız bedenle karşılaştı.
Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
Olayın aydınlatılması için polis soruşturma başlattı.
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