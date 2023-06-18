İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucuda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu.



İhbar üzerine 1594/14 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 cansız bedenle karşılaştı.



Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.



Olayın aydınlatılması için polis soruşturma başlattı.