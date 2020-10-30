İzmir'de enkaz altından anne ölü, oğlu yaralı olarak çıkartıldı

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İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Aynı dairede kadının 27 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı.
FERYATLAR YÜREKLERİ DAĞLADI
Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken hala çok sayıda insanın olduğu öğrenildi.
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