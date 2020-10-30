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  4. 30 Ekim 2020 22:20

İzmir'de enkaz altından anne ölü, oğlu yaralı olarak çıkartıldı

İzmir’deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedeni çıkarılırken oğlu yaralı olarak kurtarıldı.

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İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Aynı dairede kadının 27 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı.

FERYATLAR YÜREKLERİ DAĞLADI
Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken hala çok sayıda insanın olduğu öğrenildi. 

deprem , izmir , acı
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